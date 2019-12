Que se terminó el “divide y reinarás”. Que ya no corre la estrategia del palo y la zanahoria porque “no hay plata”. Que Alberto Fernández gobernará en base a “la política” y sin grieta, que sirve para ganar pero no para administrar. Que mantener felices a algunos gobernadores “es muy caro” y que tampoco “garantiza disciplina”. Que la clave va a estar en “la cercanía y las alianzas” que pueda consolidar el Presidente.