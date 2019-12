Esteban pidió vacaciones en el trabajo. No le dijo a su jefe a dónde iba. Apenas avisó que se tomaría cuatro días. Los suficientes para viajar desde Tucumán a Buenos Aires, y estar donde quería estar desde el 9 de diciembre de 2015, cuando él también se prometió volver. En estos cuatro años, Esteban ahorró para el pasaje de avión. Y se alquiló una habitación de un hotel dos estrellas en Avenida de Mayo y Tacuarí. “Para estar cerca, para ir al baño si lo necesito, y volver a festejar a la Plaza”. Esteban llegó solo desde San Miguel de Tucumán. Esteban no se llama Esteban. “Pero si ponés mi nombre mi jefe capaz me echa, porque no simpatiza con Cristina”, dice, con una risa tímida o irónica. Y cuenta que desde Aeroparque se tomó un taxi y le dijo al chofer a lo que había venido. “Y el chofer se emocionó, y nos pusimos a llorar los dos, porque desde que me fui de la Plaza el día que se despidió Cristina soñé con este momento”, relata.