En definitiva, como aclaran los especialistas, aunque las emociones se generan en el cerebro tiene una repercusión directa en el cuerpo, especialmente en el corazón. En eso, Macri no estuvo solo. Por ejemplo, la ex presidente Cristina Kirchner sufrió una hematoma subdural y su ex esposo Néstor Kirchner fue sometido a una angioplastía y también tuvo una gastro-duodenitis hemorrágica. Por otro lado, tanto Carlos Menem como Fernando de la Rúa fueron atendidos por obstrucciones en la arteria carótida.