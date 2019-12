Es doctor en Economía de la Universidad de Brown, Estados Unidos, y actualmente se desempeña como Asistente de Investigación en la Universidad de Columbia, donde dirige el programa de Reestructuración de Deuda e integra el Institute for New Economic Thinking’s Taskforce. También es docente adjunto de la UBA y en la Universidad de La Plata y dirige el Journal of Globalization and Development.