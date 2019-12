Uno de los argumentos que expuso Alonso en su escrito cuando Rodríguez la llamó a declarar fue que la fiscalía no la había imputado. En esa causa, el fiscal también es Stornelli. “Debo hacer referencia a lo expresado por Laura Alonso al momento de deponer ante este Tribunal, puntualmente en el escrito presentado en la audiencia aquí celebrada, en la cual debo recordar no contestó preguntas de este Tribunal. Allí puede advertirse que la misma sostuvo que no lograba comprender ‘por qué motivo –jurídico– fui citada a prestar declaración indagatoria en autos. El Ministerio Público Fiscal no ha formulado ninguna imputación concreta a mi respecto, pese a lo cual fui convocada a sentarme en el banquillo de los acusados, sin que existan razones válidas para ello’”, señaló.