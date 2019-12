Lejos de dar por terminado el tema, el dirigente oriundo de Tigre denunció: “Sus colaboradores, el ejército de trolls que maneja Marcos Peña, publicó los teléfonos de los diputados en las redes. No me parece generar esa situación de violencia cuando tenemos que coordinar acuerdos”. Y aclaró: “Ninguno de los tres son del PRO, de la Coalición Cívica, ni de la Unión Cívica Radical. Provienen de alianzas que hizo con partidos provinciales para el frente Cambiemos, que no existe más”.