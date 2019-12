Este martes, Moyano y el presidente electo almorzaron en el gremio de Camioneros. Entre otros temas, trataron la representación sindical que tendrá el Gabinete de Fernández que será revelado este viernes. En la discusión del poder, cada dirigente que aportó para la unidad del peronismo y la posterior consagración del Frente de Todos esperan ocupar lugares clave en el nuevo gobierno. En ese sentido, Moyano sostuvo: “No necesito cobrar nada, no me debe nada. Nosotros queremos colaborar y contribuir para que todo salga bien”. Al respecto, reveló que “hablamos de poner a un hombre en Transporte que conozca la actividad , no como el que está ahora”, apuntó hacia Guillermo Dietrich, a quien acusó de tener experiencia solamente “en bicisendas y peajes, ha hecho buenos negocios con el presidente”, denunció en diálogo con TN.