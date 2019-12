Es que, en una parte que pasó desapercibida de su exposición, la ex jefa de Estado aludió a una resolución de noviembre de 2001 de la Corte que encabezaba el juez Julio Nazareno, fallecido la semana pasada, mencionándola como el antecedente “Stancanelli”. Lo que no precisó es que aquella resolución aludía a una apelación que había hecho Emir Yoma, el entonces ex cuñado de Carlos Menem, investigado junto al ex presidente por el contrabando ilegal de armas a Croacia y Ecuador.