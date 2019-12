Según el pedido, la madre de Jaime no sólo es jubilada desde 1998 sino que además el auto que usaba su hijo pero estaba a nombre de ella, tiene un valor actual de 700 mil pesos. La anciana no podría justificar la compra de ese bien -producida en 2013- con el nivel de ingresos que tiene desde hace años. Y como el auto era utilizado por Jaime la fiscal sospecha que forma parte de la fortuna que acumuló el ex funcionario de manera ilegal durante los seis años que fue secretario de Transporte.