— No sé si es hermetismo o es incerteza. No sé qué va a pasar en los seis meses y no quiero ser aguafiestas. Supongo que hay mucha gente ilusionada con que le van a llenar la heladera el 11 de diciembre y que van a sacar a la Argentina de la recesión que viene desde el año 2011 sin costos. Mi pronóstico claramente no es ese, es mucho más pesimista . No porque la situación sea de tierra arrasada como ellos dijeron, eso es una mentira. Claramente la economía no está bien, pero básicamente los elementos básicos de la macroeconomía para empezar a crecer están. Estamos casi en equilibrio fiscal y en superávit comercial. No hay déficit energético, con lo cual estamos empezando a exportar energía. La infraestructura se reconstituyó. Hay mucha capacidad industrial ociosa y eso es desde el punto de vista de una recuperación es una buena noticia porque no necesitás inversiones, necesitás solo capital de trabajo, así que un rebote es posible. Yo creo que están dadas todas las condiciones. Acá no vamos a ir a las tasas chinas, lo más razonable es apostar a un crecimiento de 2% o 3%. Pero me parece que ellos van a hacer lo habitual, lo que hace todo populismo, que es preparar una fiesta que dura cada vez menos. Porque no veo las posibilidades de que sea una fiesta como la de Néstor Kirchner, que duró 4 años, y la terminamos pagando muy cara, ni tampoco como la de Menem. Me parece que va a durar mucho menos. Pero bueno, veremos, en la cancha se ven los pingos.