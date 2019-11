El hotel pasó a manos de los Kirchner con la participación de la empresa Valle Mitre, y mantuvo a Pérez Gadín como empleado. “En una charla apareció Martín Baez. Me comentó que podía ser interesante para Austral y que lo iba a hablar con el padre. Pasaron dos meses y me ofrecieron una reunión en Río Gallegos con Lázaro Báez. Investigué quién era Austral, nunca encontré nada que era una banda de forajidos que se robaba el país junto a la ex presidenta y el ex presidente. Tuvimos una reunión y luego compartidos una cena en una chacra”.