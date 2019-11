El Tribunal Oral Federal 1 le otorgó hoy la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en el caso de “Río Turbio” pero la medida no se hará efectiva porque el ex funcionario tiene prisión preventiva en el caso de los cuadernos de la corrupción, por lo que seguirá detenido en la cárcel de Ezeiza.