“De Vido alegó un problema de salud y adelantó que no iba a declarar. Con eso no se justificaba hacer un traslado para un trámite de pocos minutos”, explicó una fuente judicial. Y agregó: “No sabemos si Báez va a declarar o no y a contestar preguntas de las partes. Si lo va a hacer con una videconferencia perdes la inmediatez del cara a cara y después de la tecnología”.