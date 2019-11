Glories que fue sobreseído por prescripción, no recordaba mucho de aquella operación de 2006. Dijo que no conocía Pfaffen pero que un escribano amigo le pidió que comparar la propiedad como apoderado. El escribano ha muerto y no puede aportar datos. Aseguró que no sabía qué casa iba a comprar y que el dinero se lo mandó una señora del sur que no podía viajar a Buenos Aires con un intermediario. Dijo que el que le llevó la valija con 450000 pesos era un tal jorge que trabajaba en una empresa de ómnibus. Pero que antes de ese ese día no lo había visto jamás. No sabía dónde quedaba la inmobiliaria donde firmó los papeles, en resumen el cuñado de Otero, que coimeaba a Jaime, compró como apoderado de una persona que no conocía y recibió una valija con plata de otro desconocido. Una operación de lo más habitual en el mundo de los negocios inmobiliarios. La fiscal Baigún -quien durante la audiencia perdió la paciencia ante las evasivas de Glories-le preguntó si muchas veces en su vida había comrpado algo como apoderado de alguien a quien no conocía. La respuesta fue que aquella de 2006 había sido su única vez. Lo que sí recordaba Glories en medio de su mar de ¨no me acuerdo¨es que Otero no le pidió que comprara esa casa para quien era la suegra de Jaime.