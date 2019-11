“Cristina es la única garantía de que los presos políticos salgamos en libertad", dijo hoy De Vido en una entrevista radial. “Yo estoy detenido hace dos años y todavía no se terminó la auditoría. Hay veinte imputados y el único detenido soy yo. Nunca fundamentaron el riesgo de fuga. ¿A dónde me voy a ir con 70 años, siendo insulino-dependiente, asmático, con hijos y nietos acá? Si me escapara, a los cinco minutos estoy en un hospital descompensado, es absurdo. Me quieren poner en pie de igualdad con criminales de lesa humanidad”, añadió.