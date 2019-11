La reunión fue convocada por Mundo Sur, un grupo de política exterior que encabeza el ex canciller Jorge Taiana, y que integran -entre otros- el periodista Martín Granovsky, el embajador Victorio Taccetti, el abogado Nicolás Trotta (mencionado como futuro ministro de Educación) y el ex vicecanciller Eduardo Valdés, entre otros. Ayer, de hecho, además de Solá y Taiana, se los vio a Taccetti, pero también al ex embajador en Bolivia Ariel Basteiro y el académico Juan Gabriel Tokatlián (UTDT), duro crítico de las política exterior del gobierno de Cambiemos.