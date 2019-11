Hasta el momento en que se presente a declarar, el juez Ramos Padilla considerará a Stornelli como rebelde luego de seis citaciones a indagatoria a las que no se presentó. A Stornelli se lo investiga por ocho hechos que tienen que ver con una participación en maniobras de espionaje y extorsión. Entre ellos aparecen los casos del empresario Pedro Etchebest, denunciante original del caso que nació en Dolores, y un ex gerente de la petrolera venezolana Pdvesa, Gonzalo Brusa Dovat, pero también el supuesto intento de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, defensor del ex titular de Yaciretá, Oscar Thomas. Todas esas imputaciones surgieron después de la detención de D’Alessio.