Fernández tomó un café con Rossi para plantear este dilema de poder. Y Rossi que es un cuadro político sabe que no se le puede decir que no a un presidente, aunque todavía no haya asumido en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Entonces, si no hay cambios de último momento, Rossi jurará ministro de Defensa y Máximo Kirchner será el jefe de bloque más joven en la historia de la democracia: sucede a José Luis Manzano, que llegó a ese cargo por decisión de Carlos Menem.