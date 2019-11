“Pensar que Cristina no tiene incidencia es no conocerla o no haber leído historia de los últimos 15 años. No es una persona tibia”, expresó Pergolini en diálogo con TN. “Gran parte de la gente que la quiere es porque no es tibia y gran parte de la gente que la odia es porque no es una tibia”, continuó el director de radio Vorterix.