En esa línea, el diputado nacional reclamó al gobierno de Macri que actúe en consecuencia con lo expresado este miércoles en el Congreso de la Nación: “No sólo se trata de no reconocer a quien está usurpando la Presidencia de Bolivia, cosa que es tan salvaje que hasta el gobierno de Macri no acepta, sino que se debe calificar lo sucedido en forma oficial como un golpe de Estado, denunciar internacionalmente a quienes lo cometieron y reclamar la vuelta a la verdadera institucionalidad con nuevas elecciones, tal como lo había hecho Evo Morales antes de que fuera víctima de esta atrocidad que sigue cobrando vidas y destruyendo a nuestro hermano país”.