Pero eso no es todo como contexto regional. La grave situación que vive Chile contradice a la vez posiciones muy pobres que entran en contradicción con los argumentos que se utilizan en otro caso, por ejemplo, para reclamar acatamiento ciego de las Fuerzas Armadas a las órdenes del poder constitucional. Vale decirlo a contramano de explicaciones simplificadores y con cargas ideológicas estancadas: la idea de una conspiración regional “castrovenezolana” no puede ser la explicación de fondo para las convulsiones chilenas, y un golpe oligárquico-estadounidense no puede explicar el colapso boliviano. En los dos casos, sin desconocer el accionar de grupos violentos.