En el expediente de Dolores se presentaron una serie de ex funcionarios o implicados en causas que complicaron al kirchnerismo. Allí están procesados, además de D’Alessio, los ex policías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y el ex espía Rolando Barreiro, todos ellos bajo prisión preventiva. Pero también fueron procesados el suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, Eduardo Ariel Menchi, Carlos Alberto Liñani, Mariano Rubén Díaz y Pablo Leonardo Bloise. En la causa fue procesado además el periodista Daniel Santoro.