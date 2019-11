-Hay que tener capacidad de escucha y tener paciencia en los diálogos. Me parece que muchas veces a lo largo de la historia argentina ha habido rupturas que llevaron a que ciertos sectores se levanten de la mesa. Después no sabemos por qué se habían peleado pero parecía que hubo un quiebre irreconciliable. Entonces me parece que esta es un etapa de diálogo, de paciencia para todos los sectores y de darnos cuenta que llegamos hasta esta situación dramática y que si no salimos entre todos va a ser muy difícil encontrar un camino . Lo otro, que el presidente tiene claro, es que hay argentinos que no pueden esperar más. Hay sectores que la están pasando muy mal y a ellos el Estado les tiene que tender la mano.