En una entrevista concedida a Rafael Correa, ex presidente prófugo de Ecuador, en el canal RT en español, Fernández sostuvo: “Nosotros tenemos un caso, el de una dirigente social, Milagro Sala, que apenas comenzó el gobierno de (Mauricio) Macri, el gobierno de Jujuy la detuvo. Milagro durante años me trató muy mal, francamente, tuvimos muchas diferencias políticas, pero no merece estar detenida”.