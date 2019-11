Al respecto de la propuesta electoral del Frente de Todos de reactivar el consumo, sostuvo: “Argentina tiene que volver a crecer, el consumo como parte del PBI es una parte integrante muy importante, pero además de su consumo interno, Argentina debe venderle a un mundo que está complicado”. En ese sentido criticó que para aplicar este tipo de medidas “no hay respaldo, si no tenemos moneda". “Este país no tiene mercado de deuda local porque no tiene moneda, si vos no querés tener tu moneda en el bolsillo, ¿qué deuda en pesos vas a querer tener?, ninguna" , planteó el economista quien mencionó la problemática de que además la moneda se encuentra “fuera del sistema”: “Uno en la caja fuerte, otro en el colchón, y otro en el exterior, no es una fuga delincuencial, todos están dentro de la ley”.