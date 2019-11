El juez Ramos Padilla había citado a Stornelli a indagatoria en varias oportunidades. Pero el fiscal no se presentó a ninguna bajo el argumento de que el magistrado no le generaba garantías y que había planteos que no estaban resueltos. Así, el fiscal fue declarado en rebeldía pero no podía ser detenido para que sea llevado a declarar porque como fiscal tiene fueros.