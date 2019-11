No obstante, aclaró que según su visión el liderazgo de Macri “es muy nítido y se lo ha otorgado la sociedad” con más del 40% de los votos. “Eso no se puede subestimar, no hay ningún proyecto político que logre 10 millones de votos y empiece de nuevo. Hay que mantener ese liderazgo porque encerró valores e ideas, que tienen mucho que ver con la Argentina que produce y que trabaja”, afirmó.