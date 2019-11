El funcionario judicial advirtió, sin embargo, que “la reapertura de urnas para el recuento es muy estricta en cuanto a las causales, y no es todos los casos donde hay conflicto se abre. Precisamente eso es lo que pretenden los contendientes, sobre todo los que quedaron abajo por pocos votos”. En ese sentido, precisó que “el recuento de los votos dentro de la urna se hace cuando la documentación de la mesa no existe, o cuando no llega el acta de escrutinio o no está firmada por las autoridades, o sea cuando hay deficiencias en el acta de escrutinio. El recuento es una forma de evitar anular la mesa cuando la documentación no es suficiente”.