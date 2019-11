- Se lo merece. Se lo merecía. Eso fue lo que pensé cuando en diciembre del 2015 se lo propuse. Con un marco, en el que quería planteárselo a Graciela y que no hizo falta porque antes, y eso habla también de su grandeza, me lo aclaró. Me dice: “Mira, encantada pero un libro sobre mí no te va a servir si no vas a contar mis luces y mis sombras como todos las tenemos, tanto que sea que hables con mi familia, con mis compañeros de ruta en los organismos o en mi carrera política. Te recomiendo que preguntes sobre mis luces y mis sombras.”