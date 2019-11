No estaban tan equivocados en el exterior: por entonces el gobierno del presidente Néstor Kirchner aprovechaba el default para mostrarse duro e inflexible, con mucho show para la tribuna política local, lo que estiró innecesariamente las negociaciones durante años y no logró una adhesión significativa de acreedores: aquellos bonos incluían una tristemente célebre cláusula “pari passu” que obligaba a los negociadores a obtener un consenso de más de 95 por ciento de los acreedores para desactivar a los “buitres” o hold outs. Por eso el canje se reabrió en la gestión Boudou para sumar más adherentes, y aun así Argentina no salió del default hasta que lo terminó de resolver el gobierno de Macri una década más tarde.