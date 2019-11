Consultado sobre la influencia que la ex mandataria y futura vicepresidente, Crtistina Fernández de Kirchner, pueda tener sobre la administración en general y el Presidente en particular, el funcionario fue gráfico: “En las elecciones me mandaron una foto de una boleta. Decía que el candidato, quien ganó, se llamaba Alberto Fernández y que Cristina Fernández de Kirchner era la vice presidente. Esperamos con ansias el momento de trabajar con Alberto Fernández y su gobierno”.