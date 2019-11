Mujica, recientemente reelecto como senador a sus 84 años, es conocido mundialmente por sus destacados discursos contra el capitalismo. Al iniciar el debate, el ex mandatario uruguayo comentó: “Los sistemas a lo largo de la historia humana no son solo una forma de producir y distribuir, son, además formadores de cultura subliminales. El consumismo no es una casualidad, es una necesidad para arreglar la conducta humana funcional a la acumulación capitalista".