En tanto, Kicillof consideró que “la batalla cultural no se perdió” ya que en la elección lo “votaron los trabajadores, maestros, sectores del movimiento obrero, y una parte importantísima de la clase media”. “No es verdad que hayamos perdido la batalla cultural, me parece que se montó un engaño, y que sabia y pacíficamente supimos cómo desarticular; tendiendo un puente que recuperará la esperanza a los que les habían enseñado a odiarnos”, agregó Kicillof.