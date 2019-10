No fue la única escena llamativa que se dio en las últimas horas. El canciller, Jorge Faurie, fue protagonista de otra escena particular. Miembros de UPCN (uno de los gremios de los empleados del Estado) lo rodearon y cantaron la Marcha Peronista. Las imágenes fueron publicadas en redes sociales por Raúl Timerman, primo del fallecido ex canciller Héctor.