Marcada la cancha, el futuro intendente de Río Gallegos se debate entre cuatro personas. Por un lado, el kirchnerista Pablo Grasso, funcionario de Alicia Kirchner y hombre que arrastra la mayor cantidad de militancia activa dentro de la ciudad. Eso tiene su explicación: fue intendente interino por poco tiempo, entre 2014 y 2015, para finalizar el mandato del entonces intendente kirchnerista, Raúl Cantín, y lo aprovechó. Expandió de manera sustancial la masa de planta permanente de la municipalidad para armar su base y le dejó a su sucesor, el radical, Roberto Giubetich 46 centavos en las arcas municipales. Grasso no tiene buena prensa en el electorado pendular, ese que no tiene definición de pertenencia, pero a eso él no le molesta, y hoy es uno de los principales candidatos a quedarse con la intendencia. Tampoco le molesta las denuncias por corrupción que pesan sobre él por su actual gestión frente al IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda). El vicegobernador y candidato a diputado nacional, Pablo González, participó de su cierre de lista, pero también se mostró con todos los candidatos del lema.