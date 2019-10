El candidato ya habló de algunos ministerios con algunos, no con todos. Uno de ellos es el diputado Eduardo ¨Wado¨ de Pedro, un hombre de máxima confianza de Cristina Kirchner que se convirtió en uno de los armadores políticos de la fórmula del Frente con Todos, y que logró ganarse la confianza de Alberto Fernández. El candidato presidencial sabe que cuando lo nombre ministro del Interior, se dirá que lo puso la ex presidenta. ¨Wado no es de Cristina ni mío es de todos. Sino con Santiago Cafiero van a decir lo mismo. Acá la cosa va a ser así: todos somos de todos porque vamos para el mismo lado¨, reflexionaba Fernández en la víspera electoral. En estas horas está más preocupado que nervioso, además del cansancio natural después de la agitada campaña electoral.