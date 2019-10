“Mi compromiso con la provincia no cambia más allá de un cargo o de una elección”, declaró Vidal quien reconoció que en el caso de no poder revertir el resultado “mi vida personal no va a cambiar tanto, por supuesto buscaré trabajo y me mudaré”. La gobernadora deberá revertir una diferencia de 18 puntos para extender su gestión por cuatro años más. Sin embargo concluyó optimista: “Pienso que los bonaerenses todavía pueden hacer el milagro como lo hicieron en el 2015”.