Mertens no quiere hablar estrictamente de una receta alemana para terminar con las grietas. Además, cada experiencia social, política e histórica de un país es particular a ese país y no siempre es trasladable a otros países. “Prefiero hablar de algunos consejos que pueden servir para que se tomen como ejemplos a la hora de terminar con la grieta”, dice este diplomático alemán en tono amable al recordar aquellos días previos al 9 de noviembre de 1989 en que se empezó a caer el muro de Berlín.