Para los abogados Fernando Burlando, Lorena Arias y Valeria Carreras, los presuntos responsables del fallecimiento de los 44 tripulantes serían -con distinto grado de responsabilidad- Macri; el ministro Oscar Aguad; la ex secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias del ministerio de Defensa, Graciela Villata; el exjefe Estado Mayor Armada, almirante Marcelo Srur; el ex jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Javier Villamide; el jefe de Mantenimiento y Arsenales, contraalmirante Eduardo Malchiodi; el ex jefe del Centro Integración de Inteligencia Táctica Atlántico, Daniel Ernesto Iribarren; al ex jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, Hugo Miguel Correa; al capitán de corbeta Francisco Oleiro (del área comunicaciones); al -contralmirante Gabriel González, ex jefe de la Base Naval Mar del Plata; al contralmirante Osvaldo Vernaza y al ex titular de Comunicaciones e Informática de la Armada Argentina.