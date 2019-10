-El problema no es solamente los albergues y las vacantes que haya, porque lo escuché el otro día a Rodríguez Larreta decir hay albergues y hay vacantes. Ese problema es emblemático. ¿Sabés por qué no lo resuelven? Porque no empatizan con la gente, porque no la escuchan, porque no van, porque no conocen la problemática. ¿Vos sabías que a muchas familias las separan? Mandan al padre a un lado y a la madre y a los hijos a otro. ¿Vos te separarías de tu familia?