-No hay soluciones mágicas para resolver ni el problema de los trapitos ni el problema de los piquetes. Son dos problemas de carácter distinto. Si hay un trapito que está en la misma cuadra a lo largo del tiempo. Entonces la regulación de la actividad es una potestad exclusiva y excluyente del Estado. Pero la verdad es que no siempre está en una misma situación, no es lo mismo un trapito con 5% de desempleo que un trapito con 15%. Esto no es justificar a los trapitos, pero es entender el contexto, no es lo mismo un país que crecer que un país con 40% de pobres, los problemas son distintos, y por lo tanto las soluciones tienen necesariamente que ser diferentes. Y obliga a tener una mirada desde una sensibilidad distinta. Con el tema de los piquetes también pasa algo parecido. Yo creo que la protesta social es una protesta válida. Por supuesto los derechos de todos terminan cuando empiezan los derechos de los otros. Y eso supone cómo convivir en la vía pública liberando parte de la calzada, cómo dialogar antes de que se ocupe la calzada con quienes están marchando. ¿Podés enojarte con los piqueteros? Sí, también. Pero también podés ver lo que pasa en otras partes del mundo en donde los movimientos sociales no están tan organizados como en la Argentina. Mirá Chile. Mirá Ecuador.