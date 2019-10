A cuatro días de la elección que definirá la conducción de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, el candidato a gobernador del Frente de Todos Axel Kicillof definió que sus prioridades -en caso de ser electo- estarán abocadas a la generación de empleo y combatir el hambre. “No es cuestión de planes o no planes, si hay familias a las que no le alcanza para comer tenemos que ser solidarios, no podemos matar de hambre a la gente”, expresó.