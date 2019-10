-Con todo lo que se sienta como un avasallamiento del otro no estoy de acuerdo. Pero sí entiendo que a veces hay medidas que tienen que ver con la prevención. Y ahí tenés que tener una fuerza profesional porque el tema no es si te piden o no el documento, el tema es cómo te lo piden, para qué y a quiénes. Porque también podés pedir el documento por prejuicio y estigmatizar de acuerdo a estereotipos. La verdad de todo esto no tiene que ver tanto con si se pide o no el documento sino con qué fuerza policial está en la calle trabajando sobre los temas. Si vos tenés profesionales trabajando en la calle que te pidan documento no debería ser un problema. El problema es cuando no tenés profesionales y hay un abuso sobre esa iniciativa. Por otro lado, por ley ya tendría que estar funcionando el defensor de los policías, como una especie de ombudsman policial. Eso está legislado y no se está cumpliendo, y para los policías sería muy importante. Porque son trabajadores y trabajadoras que no están sindicalizados y no tienen representantes.