El titular de IDEA es socio de Miguel Galuccio en la compañía petrolera Vista & OIl and Gas, que tiene previsto invertir millones de dólares en Vaca Muerta. Remy adelantó a Fernández y Guillermo Nielsen las posibles inversiones de su empresa en Neuquén, y el candidato justicialista quedó muy bien impresionado por el partner del ex presidente de YPF. Para Remy es un punto a favor: Fernández no guarda un buen recuerdo de Galuccio y del programa 678 que cuestionó un contrato legal y transparente que tenía con la petrolera estatal.