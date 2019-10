Bullrich no tardó ni dos días y le saltó a la yugular a Alberto Fernández al sostener ante Infobae: “Está claro que el candidato del Frente de Todos no entiende nada de seguridad ni cómo hicimos para bajar la delincuencia porque no tiene política de seguidad y cree que catalogando de homicida a un policía que actuó bajo la ley va a poder proteger a la ciudadanía cansada de la delincuencia. defender a delincuentes y mantener un sistema penal que avala la mentira”.