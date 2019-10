En Tu Voto Argentina se desprenden los ítems mencionados y en cada uno de ellos hay una afirmación y el usuario tiene que contestar si está de acuerdo o no con es postulado (con sus variantes). También está la opción de elegir que no se está ni de acuerdo ni en desacuerdo o seleccionar “no sabe, no contesta”. Una vez que se hayan respondido todas las consultas, el sistema arrojará el resultado final para que se sepa con quien hay mayor aproximación política, en función de sus propuestas. Se ordenarán todos los nombres de los candidatos por afinidad, teniendo en cuenta las respuestas ofrecidas por el usuario.