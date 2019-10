El ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Rircardo Echegaray afrontará hoy el primer veredicto en su contra. Es por el caso de la presunta falsa denuncia que en 2014 la AFIP presentó contra el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. El ex funcionario afronta dos pedidos de condena: a 12 años y a dos años de prisión.