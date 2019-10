En la gestión del ex intendente Pablo Bruera, “El Indio” estuvo vinculado a la administración del Mercado Regional de La Plata. Pero su máximo desafío fue en la ex SIDE, bajo la conducción de Oscar Parrilli y Martín Mena . Como sucede con muchos de los que pasan por las oficinas de 25 de Mayo 11, siempre están vigentes las sospechas en torno a sus funciones actuales. Y no son pocos quienes creen que podría integrar un lugar importante en la estructura de la inteligencia argentina en un eventual gobierno de Alberto Fernández.