Consultada al respecto del resultado diferente que podría haber obtenido si desdoblaba las elecciones provinciales, sostuvo que “nunca especulé, los valores no se negocian. En el 2015 todos me decían que iba a perder y me la jugué, yo quería hacer un cambio acá”. Luego agregó que si se separaban los comicios bonaerenses de los nacionales hubiese costado “tres mil millones de pesos”.