En la misiva dirigida a la Jefatura del Ejército, la legisladora nacional expresó: “Me dirijo a Ud. en mi carácter de Diputada de la Nación y Presidenta de la Comisión de Defensa de la H. Cámara de Diputados a los efectos de hacerle llegar por su intermedio a esa institución, y a sus integrantes, mis felicitaciones en el 150 aniversario de su creación". Luego manifestó su descontento: “Lamentablemente, y a pesar de lo que hubiera sido mi deseo, no he podido estar presente porque no he recibido la correspondiente invitación como hubiera correspondido institucionalmente atento mi cargo, a lo que podría incluso sumarse que fui Ministra de Defensa de la Nación entre los años 2005 y 2010”.